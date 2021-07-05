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Akasma isminin anlamı nedir, Akasma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Akasma isminin anlamı; Düğün çiçeğigillerden, beyaz çiçek veren, bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen, sarmaşık özelliği gösteren bir bitki, yaban asması, orman sarmaşığı, meryemana asması demektir. Bu içeriğimizde Akasma isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Akasma isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Akasma isminin anlamı nedir, Akasma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Akasma isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Akasma ismi ne demek, Akasma ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Akasma isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Akasma İsminin anlamı nedir? TDK Akasma anlamı:

TDK'ya göre Akasma isminin anlamı Düğün çiçeğigillerden, beyaz çiçek veren, bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen, sarmaşık özelliği gösteren bir bitki, yaban asması, orman sarmaşığı, meryemana asmasıdır.

Akasma İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Akasma ismi geçmemektedir.

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Akasma isminin kökeni:

Akasma ismi  Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Akasma ismini kullanan bulunmamaktadır.

Akasma isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Akasma isminin rengi:

Yeşil

Akasma ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Akasma isminin Harf Analizi Nedir ?

Akasma ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Akasma isminin Numerolojisi Kaçtır?

Akasma ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

K: 14

A: 1

S: 22

M: 16

A: 1

= 55 Akasma İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

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Akasma isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Akasma ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Akasma isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1K: 2A: 1S: 1M: 4A: 1 = 10

1 0 = 1 Kader sayısıdır

Akasma isminin 1 kader sayısına göre kişilik özellikleri

1 – İstiklalinden, hürriyetinden asla taviz vermez. Yaratıcılığının yanında kişisel egosuda da yüksektir. Kendine çok düşkündür. Liderlik vasıfları her zaman öndedir. Hırslıdır ve iş hayatında aşırılıktan kaçınmalıdır. Aceleci ve otoriter davranmaktan uzak durmalılar.

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