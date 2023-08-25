Akbank indirim kampanyasını duyurdu:10 bin stokla sınırlı! İstanbul'daki bu 4 ilçe hariç, tüm ilçelerde geçerli!

Akbank, İstanbul'da oturan müşterilerine özel bir indirim kampanyasına imza attı. Ancak bu özel indirimden Şile, Arnavutköy, Adalar ve Çatalca ilçeleri muaf tutulduğu ve kampanyada sadece 10 bin kişi faydalana bileceği aktarıldı. İndirimden faydalanmak için son tarih ise 31 Aralık olarak belirlendi.

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Akbank indirim kampanyasını duyurdu:10 bin stokla sınırlı! İstanbul'daki bu 4 ilçe hariç, tüm ilçelerde geçerli!

Akbank, İstanbul'da bulunan müşterilerine özel 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sütiş Çiftliği Online Mağaza'da geçerli sepette %10 indirim fırsatı sunuluruken maksimum 10 bin kişi faydalanabileceği aktarıldı.

Ancak bu yüzde 10'luk indirimden Adalar, Şile, Arnavutköy ve Çatalca ilçeleri muaf tutuldu.

Kampanyadan yararlanabilmek için yapılması gerekenler ise oldukça basit.

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İşte Akbank'ın kampanyaya dair açıkladığı detaylı koşulları şu şekilde:

Kampanya 31 Aralık 2023’e kadar geçerlidir.

Akbank müşterileri, Akbank Mobil’de yer alan Kampanyalar’da Sütiş Çiftliği Online Mağaza sayfasından kişiye özel indirim kodunu alarak kampanyadan faydalanabilir.

Kampanya, https://shop.sutis.com.tr/ sayfasında geçerlidir.

Kampanya dahilinde, Akbank Mobil üzerinden alınan kodun https://shop.sutis.com.tr/ üzerinden ödeme anında ilgili alana girilmesiyle sepette %10 indirim yansıyacaktır.

https://shop.sutis.com.tr/ üzerinden yapılacak alışverişlerde minimum sipariş tutarı 350 TL olmalıdır.

Gönderimler sadece İstanbul içi yapılabilir. Adalar, Şile Arnavutköy ve Çatalca İlçelerine teslimat yapılamamaktadır.

Alınan kod, 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir.

Kampanyadan bir müşteri bir kez faydalanabilecektir, kodlar kişiye özeldir ve tek kullanımlıktır.
Herhangi bir nedenle kampanyanın öngörülen son tarihten önce bitmiş olmasından ya da limitin dolmasından ötürü Akbank sorumlu tutulamaz.

Kampanyaya katılan herkes yukarıda belirtilen kampanya şartlarını kabul etmiş sayılır.

Kampanya Katılımı 10.000 kod ile sınırlıdır.

Akbank T.A.Ş. kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kaynak: AK Bank Kampanyalar Sayfası

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