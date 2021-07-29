Özür kampanyalarına hizmet veremediği günden beri hız kesmeden devam eden Akbank, bir özür kredi paketine daha imza attı ve faizsiz 100.000 TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu. Bunun üzerine özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaş "Akbank faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Akbank faizsiz kredi başvurusu şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar...

AKBANK FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank'tan yaşadığı kriz sonrası acil nakit ihtiyacı olan vatandaşı sevindirecek özür niteliğindeki kredi müjdesi geldi. Söz konusu krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Akbank Direkt üzerinden Akbank 100 bin TL faizsiz kredi başvurusu yapabilirler. Akbank ile ilgili tüm işlemlerinizde kullanabileceğiniz Akbank Direkt üzerinden anında 100.000 TL'Ye kadar faizsiz kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank'tan 100.000 TL'ye kadar faizsiz özür kredisine başvurular, Akbank şubelerinden veya Akbank Direkt ile Akbank İnternet Bankacılığı üzerinden yapılabilecek.

AKBANK FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Kampanya için 18 yaşını geçmiş bireylerin başvuru yapailmesi haricinde, hiçbir şart söz konusu değil, dileyen her vatandaş bu fırsattan yararlanabilecek.