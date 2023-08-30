Akbank kart sahiplerine güzel haber: Hesaplara hemen 2.000 TL yatırılıyor, geri ödeme yok

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Akbank, kart sahiplerini sevindirecek büyük bir kampanyaya imzasını attı. En son duyurulan kampanya ile 31 Ağustos tarihine kadar başvuru yapan müşterilerin hesaplarına geri ödemesiz olarak 2.000 TL yatırılacak. İşte, detaylarıyla Akbank'ın bu özel kampanyası...

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Akbank kart sahiplerine güzel haber: Hesaplara hemen 2.000 TL yatırılıyor, geri ödeme yok

Akbank, Ağustos ayını oldukça cazip bir kampanya ile taçlandırdı. Bankanın en yeni kampanyası kapsamında kart sahiplerine hiçbir geri ödeme koşulu olmadan 2.000 TL tutarında bir hediye sunulacak.

Kimler Yararlanabilir?

Bu özel kampanya özellikle Axess kartı başvurusu yapmamış müşterilere yönelik olarak tasarlandı. Bu kampanya ile market, giyim ve elektronik alışverişlerinizde geri ödeme şartı olmaksızın kullanabileceğiniz 2.000 TL'lik bir hediye sizleri bekliyor.

Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Müşterilerin bu avantajlı kampanyadan yararlanabilmesi için yapmaları gereken adımlar oldukça basit. Toplamda 1.500 TL ve üzeri harcama yaptığınızda 250 TL'ye kadar chip-para kazanma şansınız olacak. Bu harcamalar sonucunda toplamda 2.000 TL'lik özel hediye ile ödüllendirileceksiniz.

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Başvuru Nasıl Yapılır?

Eğer bireysel kredi kartınız yoksa ve 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ilk defa Axess kartı başvurusunda bulunuyorsanız, bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Başvuru için çeşitli kolaylık sağlayan platformları kullanabilirsiniz. Bunlar arasında Juzdan, Akbank Mobil uygulaması veya SMS ile başvuru yapmak yer alıyor.

SMS İle Başvuru

Eğer SMS ile başvuru yapmak isterseniz, "ODUL" kelimesini yazıp 4566 numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Bu adımı takiben kredi kartı başvurunuzu tamamlayarak kampanyadan otomatik olarak faydalanabileceksiniz.

Akbank'ın bu özel kampanyası sayesinde kart sahipleri anında ve geri ödemesiz olarak 2.000 TL kazanma fırsatını elde ediyorlar. Siz de bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için verilen adımları takip edebilirsiniz. Unutmayın, bu fırsat 31 Ağustos tarihine kadar geçerlidir.

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