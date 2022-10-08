Akbank'tan kredi kartı işlemlerine ilişkin açıklama: "Aksaklığın giderilmesi için çalışıyoruz"

Bazı Akbank müşterileri kredi kartı işlemlerinin iki kez tekrarlandığını, bu nedenle borçlarının arttığını belirten paylaşımlarda bulundu. Ayrıca müşteri hizmetlerine durumu sormak isteyen banka müşterileri cevap alamayınca yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyadan duyurmaya çalışırken bankadan bu konuda açıklama yapıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Akbank'tan yapılan açıklamada," Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz"

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