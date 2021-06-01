Akbaş isminin anlamı nedir, Akbaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Akbaş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Akbaş ismi ne demek, Akbaş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Akbaş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Akbaş İsminin anlamı nedir? TDK Akbaş anlamı:

Akbaş ismi TDK'da; Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı bir tür yabani kuş, deniz kazı olarak tanımlanmaktadır.

Akbaş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Akbaş ismi Kuran'da geçmemektedir.

Akbaş isminin kökeni:

Akbaş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 5 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Akbaş isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Akbaş isminin rengi:

Çivit Rengi

Akbaş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Akbaş isminin Harf Analizi Nedir ?

Akbaş ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A: Öncü, lider, mantıklı

K: Kariyerli

B: Sezgisel, sakin

A: Öncü, lider, mantıklı

Ş: Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Akbaş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Akbaş ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

K: 14

B: 2

A: 1

Ş: 23

= 41– Akbaş İsminin Numeroloji Toplamı 41’dir.

Akbaş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Akbaş ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Akbaş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1K: 2B: 2A: 1Ş: 1 = 7

7 + 0= 7Kader sayısıdır

Akbaş isminin 7kader sayısına göre kişilik özellikleri

7– Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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