Akça Armudu ne demek, TDK'ya göre Akça Armudu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Akça Armudu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akça Armudu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akça Armudu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akça Armudu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akça armudu ne demek? Akça armudu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akça armudu kelimesi. Peki akça armudu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akça armudu nedir, akça armudu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
AKÇA ARMUDU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Akça armudu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
TDK'ya göre akça armudu kelimesi anlamı şu şekildedir:
- İnce kabuklu, sarı, etli ve sulu bir tür armut