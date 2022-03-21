Akça Armudu ne demek, TDK'ya göre Akça Armudu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akça armudu ne demek? Akça armudu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akça armudu kelimesi. Peki akça armudu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akça armudu nedir, akça armudu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKÇA ARMUDU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akça armudu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akça armudu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnce kabuklu, sarı, etli ve sulu bir tür armut

