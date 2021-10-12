Akça Yel ne demek, TDK'ya göre Akça Yel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akça yel ne demek? Akça yel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akça yel kelimesi. Peki akça yel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akça yel nedir, akça yel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKÇA YEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akça yel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akça yel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güneydoğudan esen yel, keşişleme

