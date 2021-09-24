Akçaağaçgiller ne demek, TDK'ya göre Akçaağaçgiller kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akçaağaçgiller ne demek? Akçaağaçgiller TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akçaağaçgiller kelimesi. Peki akçaağaçgiller ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akçaağaçgiller nedir, akçaağaçgiller kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Akçaağaçgiller kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Akçaağaçgiller kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AKÇAAĞAÇGİLLER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akçaağaçgiller kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akçaağaçgiller kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki çeneklilerden, örneği akçaağaç olan bir bitki familyası

