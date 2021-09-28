Akçadağ ne demek, TDK'ya göre Akçadağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akçadağ ne demek? Akçadağ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Akçadağ kelimesi. Peki Akçadağ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akçadağ nedir, Akçadağ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Akçadağ kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Akçadağ kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AKÇADAĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akçadağ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Akçadağ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Malatya iline bağlı ilçelerden biri

