Akçakavak ne demek, TDK'ya göre Akçakavak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akçakavak ne demek? Akçakavak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akçakavak kelimesi. Peki akçakavak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akçakavak nedir, akçakavak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKÇAKAVAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akçakavak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akçakavak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akkavak

