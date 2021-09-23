Akçasal ne demek, TDK'ya göre Akçasal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akçasal ne demek? Akçasal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akçasal kelimesi. Peki akçasal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akçasal nedir, akçasal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Akçasal kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Akçasal kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AKÇASAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akçasal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akçasal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parasal

