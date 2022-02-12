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Akçöpleme ne demek, TDK'ya göre Akçöpleme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akçöpleme kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akçöpleme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akçöpleme nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akçöpleme kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akçöpleme ne demek, TDK'ya göre Akçöpleme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akçöpleme ne demek? Akçöpleme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akçöpleme kelimesi. Peki akçöpleme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akçöpleme nedir, akçöpleme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKÇÖPLEME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akçöpleme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akçöpleme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zambakgillerden, yapraklarının uzun, geniş olması, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla bahçe çiçekleri arasına giren zehirli bir bitki cinsi (Veratrum album)

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