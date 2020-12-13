Deprem bu sabah sabah saat 09:09'da meydana gelirken, yerin de 20.3 kilometre altında oldu. Akdeniz'de meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak geçti.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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