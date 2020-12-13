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  3. Akdeniz 3.3 büyüklüğünde sallandı!

Akdeniz 3.3 büyüklüğünde sallandı!

Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20.3 km altında gerçekleşen depremin bir hasara sebebiyet vermediği öğrenildi.

Akdeniz 3.3 büyüklüğünde sallandı!

Deprem bu sabah sabah saat 09:09'da meydana gelirken, yerin de 20.3 kilometre altında oldu. Akdeniz'de meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak geçti.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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