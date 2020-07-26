Son günlerde sıklıkla depremlerin yaşandığı Akdeniz'de bugün bir kez daha deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre Akdeniz Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında saat 15.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5,74 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Öte yandan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 263 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre de deprem 4.1 büyüklüğünde yerin 9,4 kilometre altında kayıt edildi.