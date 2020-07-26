Akdeniz açıklarında korkutan deprem
AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son günlerde sıklıkla depremlerin yaşandığı Akdeniz'de bugün bir kez daha deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre Akdeniz Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında saat 15.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5,74 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Öte yandan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 263 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre de deprem 4.1 büyüklüğünde yerin 9,4 kilometre altında kayıt edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 26, 2020
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/jIj4BOHfMa
26.07.2020, 15:42:18 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 9.4 km#Kandilli
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 26, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 26.07.2020, 15:42:19 TSİ
Enlem : 34.5400 N
Boylam : 26.2241 E
Derinlik : 5.74 km
Detay : https://t.co/21DovDQheO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi