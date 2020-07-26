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Akdeniz açıklarında korkutan deprem

AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarında korkutan deprem

Son günlerde sıklıkla depremlerin yaşandığı Akdeniz'de bugün bir kez daha deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre Akdeniz Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında saat 15.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem  5,74 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Öte yandan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 263 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre de deprem 4.1 büyüklüğünde yerin 9,4 kilometre altında kayıt edildi.

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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