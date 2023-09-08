Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti

Akdeniz Belediye Meclisi Eylül Ayı İkinci Birleşimi, Belediye Başkanvekili Aydın Eğin başkanlığında gerçekleştirdi. Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi, ilçeye yeni bir eğitim yuvası kazandırılması amacıyla Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne arsa tahsisi gerçekleştirdi.

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Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi, ilçeye yeni bir eğitim yuvası kazandırılması amacıyla Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne arsa tahsisi gerçekleştirdi. Toplantıda ayrıca 21'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali ile Mersin Arkeoloji Günleri'ne belediye tarafından maddi destek verilmesi de meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

AKDENİZ BELEDİYESİNDEN EĞİTİME TAM DESTEK

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Akdeniz Belediye Meclisi Eylül Ayı İkinci Birleşimi, Belediye Başkanvekili Aydın Eğin başkanlığında gerçekleştirdi. Önceki oturumda komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıda, mülkiyeti Akdeniz Belediyesine ait Bekirde Mahallesi'nde bulunan 4 bin 557 metrekare yüzölçümünde ve uygulama imar planında okul alanı olarak işaretli taşınmazın, "okul yapılması şartıyla" Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili komisyon kararı görüşüldü. Komisyonlardan oybirliği ile kabul edilip meclise gelen konu, üyelerin de oybirliği ile meclisten geçti. Böylelikle ilçe yeni bir okul binası, Akdenizli çocuklar da yeni bir eğitim yuvası kazanacak.

ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ VE MERSİN ARKEOLOJİ GÜNLERİNE DESTEK

Mecliste, 22-24 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak 21'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivaline, Akdeniz Belediye Başkanlığınca yapılacak olan KDV dahil 200 bin TL tutarındaki maddi destek de görüşüldü. Komisyonlardan yine oybirliği ile kabul edilip gelen konu, meclis üyelerinin de oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında, 2023 yılının Ekim ayında 28'incisi gerçekleştirilecek olan ve yerli-yabancı çok sayıda bilim ve kültür insanının davet edildiği İçel Sanat Kulübü XXVIII. Mersin Arkeoloji Günleri'ne, Akdeniz Belediye Başkanlığınca yapılacak olan maddi desteğin belirlenmesi hakkındaki komisyon kararı da görüşüldü. Komisyonlardan yine oybirliği ile kabul edilip gelen konu, üyelerin de oybirliği ile meclisten de geçerek kabul edildi.

2024 MALİ YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE TÜR VE MİKTARLAR TARİFE RAPORU KABUL EDİLDİ

Toplantıda ayrıca Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 20'inci maddesine göre hazırlanan 2024 mali yılı evsel katı atık tarife türleri ve miktarlarını içeren tarife raporu hakkında, komisyonlardan gelen gündem maddesi de ele alındı. Komisyonlardan oybirliği ile gelen konu, üyelerin de oybirliği ile meclisten geçti.

KAYNAK: İHA

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