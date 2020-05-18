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  3. Akdeniz beşik gibi sallanıyor: Bir şiddetli deprem daha meydana geldi

Akdeniz beşik gibi sallanıyor: Bir şiddetli deprem daha meydana geldi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz açıklarında saat 14.48'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden alınan bilgiye göre deprem yerin 9.9 kilometre altında  4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.Depremi ilk olarak 4.8 büyüklüğünde bildiren rasathane daha sonra 4.9 olarak güncelldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise  Akdeniz'de meydana gelen deprem, saat 14.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşti.

 

 

 

 

 

Haber Editörü

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