Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden alınan bilgiye göre deprem yerin 9.9 kilometre altında 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.Depremi ilk olarak 4.8 büyüklüğünde bildiren rasathane daha sonra 4.9 olarak güncelldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise Akdeniz'de meydana gelen deprem, saat 14.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşti.