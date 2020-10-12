Akdeniz beşik gibi sallanıyor: Son 3 saatte 15 deprem

Kandilli Rasathanesi resmi internet sitesinde yayımlanan verilerde, Akdeniz Bölgesi'nde en büyüğü saat 08.00 sıralarında meydana gelen 4.0 şiddetindeki depremle, bölgede son 3 saat içinde 15 kez sarsıntı yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, en büyüğü 4.0 şiddetinde olan depremin 6.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

7.11'de başlayan ve sonuncusu 8.15'te kaydedilen diğer depremlerin şiddetleri ise 3.9 ile 2.3 arasında değişkenlik gösteriyor.



AKDENIZ

12.10.2020, 08:00:32 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 6.1 km