Akdeniz beşik gibi sallanıyor: Son 3 saatte 15 deprem
Kandilli Rasathanesi resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre Akdeniz Bölgesi'nde son 3 saatte 15 deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi resmi internet sitesinde yayımlanan verilerde, Akdeniz Bölgesi'nde en büyüğü saat 08.00 sıralarında meydana gelen 4.0 şiddetindeki depremle, bölgede son 3 saat içinde 15 kez sarsıntı yaşandı.
Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, en büyüğü 4.0 şiddetinde olan depremin 6.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
7.11'de başlayan ve sonuncusu 8.15'te kaydedilen diğer depremlerin şiddetleri ise 3.9 ile 2.3 arasında değişkenlik gösteriyor.
AKDENIZ
12.10.2020, 08:00:32 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 6.1 km
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 12, 2020
AKDENIZ https://t.co/2DQnAqpYOJ
12.10.2020, 08:00:32 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 6.1 km#Kandilli