Akdeniz beşik gibi sallanmaya devam ediyor: Korkutan bir deprem daha
Haftalardır Akdeniz beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde meydana gelen 5,6 - 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde depremlerin sonrasında günün ilk saatlerinde korkutan bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı veriler doğrultusunda Akdeniz, saat 07:15'de 4.2 şiddetinde bir deprem ile tekrar sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'de Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,71 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 318 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
Akdeniz'de gece saatlerinde 5,6 - 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
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