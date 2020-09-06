"Akdeniz Fırtınası" tatbikatı başladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha önce TSK ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan tatbikatın bugün başladığını duyurdu. Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Komutanlığının katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ASKERLERİMİZE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM"

Tatbikatın bugün itibarıyla KKTC'de başladığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum."