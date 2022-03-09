Akdeniz Mavisi ne demek, TDK'ya göre Akdeniz Mavisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akdeniz mavisi ne demek? Akdeniz mavisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Akdeniz mavisi kelimesi. Peki Akdeniz mavisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akdeniz mavisi nedir, Akdeniz mavisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKDENİZ MAVİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akdeniz mavisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Akdeniz mavisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parlak ve canlı mavi

- Bu renkte olan

