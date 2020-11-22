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Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem!

AFAD Deprem Dairesi'nin son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem!

AFAD Deprem Dairesi'nin son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'da oluşurken Yunanistan açıklarında da hissedildi. 

Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Akdeniz, 35.71 km.Lasithi (Yunanistan), 213.45 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 22.11.2020, 16:59:54 TSİ
Enlem : 34.8651 N
Boylam : 26.5646 E
Derinlik : 6.20 km

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız 



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