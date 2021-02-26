Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! 26 Şubat Akdeniz'de deprem mi oldu?

Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Girit Adası açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin saat 18.46'da gerçekleştiği kaydedildi.

Deprem, 11.5 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da saat 18.46'da Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyururken derinliğini 52.30 olarak kaydetti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin web sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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