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Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 18.46'da Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Girit Adası açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin saat 18.46'da gerçekleştiği kaydedildi. 

Deprem, 11.5 km derinlikte gerçekleşti.

Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! 26 Şubat Akdeniz'de deprem mi oldu?

Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! 26 Şubat Akdeniz'de deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da saat 18.46'da Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyururken derinliğini 52.30 olarak kaydetti.

Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! 26 Şubat Akdeniz'de deprem mi oldu?

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin web sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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