Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin son dakika paylaşımına göre, Akdeniz açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Son dakika açıklamasına göre Akdeniz’de saat 07:32’de 4.2 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaşımına göre ise deprem, Muğla'da hissedildi ve 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 18, 2021
AKDENIZ https://t.co/L1AvOkVLpm
18.01.2021, 07:23:12 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 6.1 km#Kandilli
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