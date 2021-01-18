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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika paylaşımına göre, Akdeniz açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika açıklamasına göre Akdeniz’de saat 07:32’de 4.2 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaşımına göre ise deprem, Muğla'da hissedildi ve 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. 

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'IN YAYIMLADIĞI SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN YAYIMLADIĞI SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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