Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika açıklamasına göre Akdeniz’de saat 07:32’de 4.2 büyüklüğünde yerin 6.1 km derinliğinde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaşımına göre ise deprem, Muğla'da hissedildi ve 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER

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KANDİLLİ RASATHANESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN YAYIMLADIĞI SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN