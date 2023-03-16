Akdeniz'de 4.3'lik deprem meydana geldi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası artçılar devam ediyor. Son olarak Akdeniz'de 22.59 sıralarında 4.3'lik deprem meydana geldi.

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Akdeniz'de 4.3'lik deprem meydana geldi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinden sonra bölgede 10 binden fazla artçı sarsıntı yaşanmış birçok ağır hasarlı evde artçı sarsıntılar nedeniyle yerle bir olmuştu. Son olarak ise AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 22.59 sıralarında Akdeniz- Mersin Körfezinde yerin 16.04 km derinliğin de 4.3'lik deprem meydana geldi! Deprem sonrası şuana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı biliniyor.

Akdeniz'de 4.3'lik deprem meydana geldi!

ARTIÇAR DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası fay hatlarındaki hareketlilik ve enerji birikimi sonrası binlerce artçı sarsıntı yaşandı. Sarsıntılar devam ederken vatandaşlar is son depremleri nereden öğreneceklerini merak ediyor. Yaşanan son depremleri öğrenmek için Kandilli Rasathanesi Son Depremler linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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