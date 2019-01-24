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Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

TÜRK KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada "Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

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