Akdeniz'de askeri helikopter kayboldu! Türk fırkateyni bölgeye intikal etti
Kanadalı bir fırkateynden çıkan askeri helikopterin Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kaybolduğunu duyuran Yunanistan devlet televizyonu ERT, Türk fırkateyninin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini kaydetti.
Kanadalı bir fırkateynden çıkan askeri helikopterin Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kaybolduğunu duyuran Yunanistan devlet televizyonu ERT, Türk fırkateyninin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini kaydetti.
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