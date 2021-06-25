Akdeniz'de korkutan deprem! 3,9 ile sallandı
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 12:21 sıralarında yaşanan deprem korku dolu anlara neden oldu.
Akdeniz'de saat 12:21 sıralarında 3,9 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin yerin 8.6 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi.
AFAD SON DEPREMLER 25 HAZİRAN 2021 CUMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.