25 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Belgesel: Uzun Sürmüş Bir Kış TRT2'de!Galatasaray'ın eski futbolcusu Steven Nzonzi, sosyetik güzelle Fransa'da gizlice evlendi25 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı | Celaleddin, Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'deKatar vatandaşlık veriyor mu 2021? Katar vatandaşı nasıl olunur? Katar vatandaşlığı nasıl alınır?25 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Yeni dizi Aşk Mantık İntikam FOX'da'Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız okuyacak' iddiasına MSB'den yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor!25 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi Kanal D'deGelinim Mutfakta Samsades Tatlısı tarifi | Samsades Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?25 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıTaner Ölmez - Ece Çeşmioğlu evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Akdeniz'de korkutan deprem! 3,9 ile sallandı

Akdeniz'de korkutan deprem! 3,9 ile sallandı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 12:21 sıralarında yaşanan deprem korku dolu anlara neden oldu.

Akdeniz'de korkutan deprem! 3,9 ile sallandı

Akdeniz'de saat 12:21 sıralarında 3,9 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin yerin 8.6 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi.Akdenizde korkutan deprem! 3,9 ile sallandı

AFAD SON DEPREMLER 25 HAZİRAN 2021 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT