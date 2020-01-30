Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Son dakika: Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi

AKDENİZ, 11 KEZ SALLANDI

Bu depremin yanı sıra Akdeniz gece boyunca toplamda 11 kez sallandı. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında en büyüğü 5,4 olmak üzere toplam 11 deprem kaydedildi.