Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan sarsıntılar! 7 dakika arayla sallandı

Akdeniz'de yaşanan sismik hareketlilik tedirgin ediyor. Dün gece meydana gelen depremin ardından sabah saatlerinde peş peşe depremler yaşandı. Saat 07.03'te meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 07:10'da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği ise 9,3 kilometre olarak aktarıldı.

AFAD SON DEPREMLER 6 TEMMUZ 2021 SALI

Son günlerde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşları tedirgin ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremleri İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerinden öğrenebilirsiniz.

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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