Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan sarsıntılar! 7 dakika arayla sallandı
Akdeniz'de dün gece yaşanan depremin korkusu henüz atlatılamamışken, sabah saatlerinde art arda iki deprem daha meydana geldi. Güne depremle uyanan Akdeniz'de ilk 3,3 büyüklüğündeki ilk deprem saat 07.03'te meydana gelirken, ikinci deprem ise 3,5 büyüklüğünde ve 07.10'da meydana geldi.
Akdeniz'de yaşanan sismik hareketlilik tedirgin ediyor. Dün gece meydana gelen depremin ardından sabah saatlerinde peş peşe depremler yaşandı. Saat 07.03'te meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 07:10'da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği ise 9,3 kilometre olarak aktarıldı.
AFAD SON DEPREMLER 6 TEMMUZ 2021 SALI
Son günlerde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşları tedirgin ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremleri İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerinden öğrenebilirsiniz.
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.