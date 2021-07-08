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Akdes isminin anlamı nedir, Akdes ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Akdes ismi; en kutsal, en kutlu anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Akdes isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Akdes isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Akdes isminin anlamı nedir, Akdes ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Akdes isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Akdes ismi ne demek, Akdes ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Akdes isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Akdes İsminin anlamı nedir? TDK Akdes anlamı:

Akdes ismi TDK'da tanımlanmamaktadır.

Akdes İsmi Kuranda geçiyor mu?

Akdes ismi Kuran'da  geçmemektedir.

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Akdes isminin kökeni:

Akdes ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 6 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Akdes isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Akdes isminin rengi:

Celadon

Akdes ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Akdes isminin Harf Analizi Nedir ?

Akdes ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A: Öncü, lider, mantıklı

K: Kariyerli

D: Üstün güçler, güçlü

E: İletişim, duygusal karışık

S: Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Akdes isminin Numerolojisi Kaçtır?

Akdes ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

K: 14

D: 5

E: 6

S: 22

= 48 Akdes İsminin Numeroloji Toplamı 48’dir.

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Akdes isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Akdes ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Akdes isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1K: 2D: 4E: 5S: 1 = 13

1 3= 4Kader sayısıdır

Akdes isminin 4kader sayısına göre kişilik özellikleri

4– Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısında da oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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