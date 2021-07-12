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Akdiken isminin anlamı nedir, Akdiken ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Akdiken isminin anlamı; Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç. Bu içeriğimizde Akdiken isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Akdiken isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Akdiken isminin anlamı nedir, Akdiken ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Akdiken isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Akdiken ismi ne demek, Akdiken ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Akdiken isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Akdiken İsminin anlamı nedir? TDK Akdiken anlamı:

Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç. TDK'da bulunamıyor.

Akdiken İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmiyor.

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Akdiken isminin kökeni:

Akdiken ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Akdiken isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Akdiken isminin rengi:

Kobalt

Akdiken ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

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Akdiken isminin Harf Analizi Nedir ?

Akdiken ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

N : Sağduyulu, utangaç

Akdiken isminin Numerolojisi Kaçtır?

Akdiken ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

K : 14

D : 5

İ : 12

K : 14

E : 6

N : 17

= 69 Akdiken İsminin Numeroloji Toplamı 69’dir.

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Akdiken isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Akdiken ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Akdiken isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1   K: 2   D: 4   İ: 9   K: 2    E: 5   N: 5 = 28

2 8 = 10 Kader sayısıdır

Akdiken isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

 

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