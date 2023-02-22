Akeem Balogun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akeem Balogun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akeem Balogun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Akeem Balogun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Akeem Balogun {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Akeem Balogun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akeem Balogun, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Akeem Balogun'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Akeem Balogun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Akeem Balogun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Aralık 2021 yılında MFM FC
1 Ekim 2022 yılında Doma UTD
Akeem Balogun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Akeem Balogun şuan Doma United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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