Süper Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. Transfer döneminin sürdüğü şu sıralarda Akhisarspor'un genç oyuncusu Ali Kaan Güneren, peşine ligin devlerini taktı. Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un ilgilendiği genç oyuncu, futbolseverlerin merak konusu oldu. Peki, Akhisarspor'un genç oyuncusu Ali Kaan Güneren kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde...

ALİ KAAN GÜNEREN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

8 Nisan 2000 tarihinde Amasya'da dünyaya gelen Ali Kaan Güneren, 20 yaşında. Futbol kariyerine Amasya'da başlan genç oyuncu, orta sahanın ortasında görev alıyor. Gelişime açık olan Ali Kaan Güneren, doğduğu şehrin takımlarından Yeni Amasya'da futbol hayatına adım attı. 2017 yılında Yeni Amasya'nın altyapısında Akhisarspor'un U21 takımına transfer olan Ali Kaan, 2018'den beri Akhisarspor'un ana kadrosunda bulunuyor. Kariyeri boyunca 33 maça çıkan Ali Kaan, 2 gol atma başarısını gösterdi.