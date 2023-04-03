Akhmed Davlitgereev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhmed Davlitgereev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akhmed Davlitgereev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Akhmed Davlitgereev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Akhmed Davlitgereev 14 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Давлитгереев Ахмед Лом-Алиевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Akhmed Davlitgereev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akhmed Davlitgereev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Akhmed Davlitgereev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Akhmed Davlitgereev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Akhmed Davlitgereev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Akhmat II
Akhmed Davlitgereev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Akhmed Davlitgereev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.
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