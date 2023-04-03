Akhmed Eldiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhmed Eldiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Akhmed Eldiev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akhmed Eldiev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.