Akhmed Eldiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhmed Eldiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akhmed Eldiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Akhmed Eldiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Akhmed Eldiev 11 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Эльдиев Ахмед Махмудович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Akhmed Eldiev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akhmed Eldiev, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Akhmed Eldiev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Akhmed Eldiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Akhmed Eldiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akhmat II
Akhmed Eldiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Akhmed Eldiev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.
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