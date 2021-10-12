Akıbet ne demek, TDK'ya göre Akıbet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akıbet ne demek? Akıbet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akıbet kelimesi. Peki akıbet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akıbet nedir, akıbet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKIBET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akıbet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akıbet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre akıbet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir iş veya durumun sonu, sonuç

- Sonunda, önünde sonunda



AKIBET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Diğerlerinin akıbetlerini bilmiyorum.

- Kurdun oğlu akıbet kurt olur, demiş ve bu söz beş muallimin meslek ve ilim haysiyetine dokunmuştur.



AKIBET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- akıbetine uğramak

