TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Selahattin Sancaklı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Akif dizisi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu ediniyor. 13 bölümden oluşacağı konuşulan dizinin kadrosunda Fikret Kuşkan, Özge Borak, Gökçe Akyıldız, Ertan Saban gibi başarılı isimler yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye Dilara Gül Demiral dahil oluyor. Bunun ardından "Akif dizisi oyuncusu Dilara Gül Demiral kimdir? Nereli, kaç yaşında? " soru başlıkları merak konusu oldu. Haberimizde yanıt aranan konu başlıklarına yer verdik.

AKİF DİZİSİ OYUNCUSU DİLARA GÜL DEMİRAL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Dilara Gül Demiral 28 Haziran 1993 yılında Muğla'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Jeoloji bölümünde tamamlayan Demiral, 2019 yılında Kalk Gidelim dizisi ile oyunculuğa başladı. 1.69 boyunda olan ve 56 kilo alan genç oyuncu Yengeç burcudur.

DİLARA GÜL DEMİRAL ROL ALDIĞI DİZİLER

Genç oyuncu, oyunculuk hayatına TRT 1 ekranlarında yer alan Kalk Gidelim diziyle adım attı. Öğrenci Evi adlı internet dizisinde de sergilediği rol karşısında umut vaat eden oyuncu, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Akif dizisinin kadrosuna katılmaya hazırlanıyor.

AKİF DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Adından da anlayacağınız gibi dizinin konusu Mehmet Akif Ersoy'un hayatı olacak. İstiklal Marşı’nın kaleme alındığı dönemleri, ve bu dönemin öncesinde yaşananları izleyeceğimiz dizide, çok iddialı isimler yer alıyor.