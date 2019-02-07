Akif Hamzaçebi kimdir? CHP Genel Sekreterliği'nden neden istifa etti?

Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti. Peki Akif Hamzaçebi kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Görevinden neden istifa etti?

AKİF HAMZAÇEBİ GÖREVİNDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti. Twitter hesabından açıklama yapan Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:

"12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

AYRINTILAR GELİYOR...

AKİF HAMZAÇEBİ KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Mehmet Akif Hamzaçebi 1 Aralık 1953'te Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. Babasının adı Halit, annesinin adı Memnune'dir.

1970 yılında İstanbul Bakırköy Lisesinden, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olan Mehmet Akif Hamzaçebi, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde "Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Entegrasyonu" alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başlayan Mehmet Akif Hamzaçebi, 1974 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 6 Aralık 1977'de Maliye Müfettişi oldu. 1983-1984 döneminde ABD'de bir yıl süreyle staj yaptı. 13 Ocak 1985'te Maliye Başmüfettişi oldu. 1986-1990 yılları arasında İstanbul Defterdar Yardımcısı, 1990-1993 tarihlerinde Ankara Defterdarı, 1993-1997 tarihlerinde Milli Emlak Genel Müdürü, 1997-1999 tarihlerinde İstanbul Defterdarı ve 1999-2002 tarihlerinde Gelirler Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Gelirler Genel Müdürlüğü döneminde Finansal Forum gazetesinde düzenli olarak ekonomik konularda köşe yazıları yazdı.

Sualtı Sporları Federasyonu, Voleybol Federasyonu, Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme A.Ş. ile Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

3 Kasım 2002’de gerçekleştirilen seçimde Trabzon milletvekili seçildi. 22 ve 23. dönemlerde Trabzon, 24 ve 25. dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi. 2002-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, 2003-2010 yılları arasında CHP Plan ve Bütçe Komisyon Sözcüsü, 2010- 2015 yılları arasında CHP Grup Başkanvekili, 2015- 2017 yılları arasında TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı.

Mehmet Akif Hamzaçebi, 10 Ağustos 2018'de CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulunda Genel Sekreterliğe getirildi.