Akik ne demek, TDK'ya göre Akik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akik ne demek? Akik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akik kelimesi. Peki akik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akik nedir, akik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre akik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş

