Akıl almaz görüntüler! Azerbaycanlı askerlerin cansız bedenlerini domuzlara yedirdiler

Twitter üzerinden Azerbaycanlı askerlerin cansız bedenlerini domuzlara atılmasıyla alakalı görüntüleri paylaşan Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Alen Simonyan, vatandaşlardan gelen yoğun tepkiler üzerine bir süre sonra bu anları sosyal medyadan kaldırdı.

27 Eylül'den bu yana Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için harekat başlatan Azerbaycan, cephedeki ilerleyişine emin adımlarla devam ediyor. Azerbaycan, 4 kenti ve birçok köyü işgalden kurtarırken aynı zamanda Ermenistan ordusuna da büyük zaiyatlar verdirdi. Cephede savaşacak asker tutmakta zorlanan Ermeniler ise hain saldırılarını başka platformlara taşıdı.

ŞEHİTLERİN CANSIZ BEDENLERİ DOMUZLARA ATILDI

avaşı kuralına göre yaşamayı bilmeyen Ermenistan'da meclis başkan yardımcısı Alen Simonyan, Twitter üzerinden bir video paylaştı. Videoda şehit edilen Azerbaycanlı askerlerin cansız bedenlerinin domuzların önüne atıldığı anlar olduğu iddia edildi.



SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Alen Simonyan'ın paylaşımı sonrasında sosyal medya ayağa kalktı. Gelen tepkiler sonrasında Twitter, Simonyan'ın paylaşımını sildi.

Sosyal medyadan gelen tepkileri ise şıu şekilde;