Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız!

27 Eylül tarihinde Azerbaycan askerleri tarafından işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlatılan operasyonda tarafından bozguna uğratılarak ağır kayıplar veren ve kardeş ülkenin tüm şartlarını kabul ederek ateşkes anlaşması imzalayan Ermenistan, Türkiye'yi hedef aldı.

"GÜN GELECEK VE İNTİKAM ALACAĞIZ"

Türk askerleri tarafından uğradığı yenilgiyi kabullenemeyen Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Türkiye, İsrail ve Azerbaycan'dan intikam almaya söz verdiğini belirtti. Genelkurmay Başkanı Pogosyan tarafından kişisel Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kimseyi affetmeyeceğiz, kimin elinin Ermeni kanıyla kaplı olduğunu unutmayacağız. Gün gelecek ve intikam alacağız. Azerbaycan ordusunu İsrail, Türkiye ve diğer ülkeler inşa etti. Peki bununla ne yaptılar? Kazanacağız! Bundan hiç şüpheniz olmasın." ifadeleri kullanıldı.

PAŞİNYAN: TÜRKİYE VE PARALI ASKERLER, YENİLGİMİZİN SEBEBİ

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Karabağ'daki yenilgiden dolayı Türkiye'yi suçlamıştı. Paşinyan "Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye ve paralı askerler yenilgimizin sebebi" ifadelerini kullanmıştı.