Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ateş püskürdü: Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli şehrinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Ermenistan'ın sivillere saldırısı) Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak.

Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz.

Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor"

Ayrıntılar gelecek...