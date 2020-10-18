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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Dün gece sivilleri hedef alan Ermenistan saldırıları sonrasında Aliyev, "Cevabımızı savaş meydanında vereceğiz" demişti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

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Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.

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Azerbaycan askerleri arasında can kaybı olmadığı, Ermenistan güçlerine gereken yanıtın verildiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ilgili faaliyetini sürdürdüğü aktarıldı.

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Bölge kaynakları savaş uçağının, Dağlık Karabağ'ın güney kesimindeki Cebrayil ekseninde düşürüldüğünü açıkladı. Öte yandan Azerbaycan ordusu bugün bölgede ilerleme kaydederek Füzuli kentini ve çevresindeki 7 köyü kontrol altına almıştı.

DÜN GECE SİVİLLERE SALDIRMIŞLARDI

Ermenistan ordusu dün gece Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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