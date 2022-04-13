Akıl almaz olay! Enişte baldızını hamile bıraktı duyanlara pes dedirtti

Olay, 2021 yılında Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre T.S., baldızı olan M.K.'ye uyurken cinsel istismarda bulundu. Baldız M.K. hamile kaldıktan sonra T.S. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. T.S. olay günü alkollü olduğunu ve baldızı M.K.'nin isteğiyle birliktelik yaşadıklarını iddia etti.

M.K. ise olay günü antidepresan içip uyuduğunu, İlacın etkisiyle sabaha kadar uyanmadığını, 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Cinsel istismara uğrayan baldız hamile kaldığını ve bebeği aldırdığını da belirtti. T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVE GELDİĞİMDE KIZ KARDEŞİM VE EŞİM OTURUYORDU

Tutuklu sanık T.S.'nin eşi F.S. ise "Olay tarihinde işteydim. Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim evde oturuyorlardı. Kız kardeşim bana hastaneden geldiğini söyledi ancak ben hastaneye gerçekten gidip gitmediğini bilmiyorum. Gece yatmak için odama gittim, kısa bir süre sonra da eşim uyumak için yanıma geldi. Sabah saat 06.30'da eşim işe gitmek için uyandı. Gece saatlerinde eşimin yanımda olup olmadığını bilmiyorum. Sabah kalktığımda eşim mutfaktaydı, kız kardeşim ise evden gitmişti. 2 gün sonra bu olaylar ortaya çıktı ve babam eşimi darp etti. Benim bildiklerim bunlardan ibarettir" diye konuştu.

KIZIMA İNANMADIM, HAMİLE KALDI DOĞRU SÖYLEDİĞİNİ ANLADIM

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Baldız M.K.'nın babası, "Damadım T.S.'nin, kızım M.K. ile cinsel ilişkiye girdiğini öğrendim ancak ben buna inanmak istemedim. Kızım M.K. hasta olduğu için ilaç kullanıyor. Aradan bir ay geçip M.K.'nin hamile olduğunu öğrendikten sonra kızımın doğruyu söylediğini öğrendim. Bu olay sonrası hemen şikayette bulunduk" dedi.

EŞİM DIŞARIDA MAĞDUR

Yeni görülen duruşmada sanık T.S. "Ailem, eşim dışarıda mağdur durumdadır, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.