Akıl almaz olay! Okula giden 10 yaşındaki çocuğa 8 köpek saldırdı, Zavallı çocuğa 80 dikiş atıldı

Korkunç olay, Bursa ilinin Osmangazi ilçesi Gündoğdu mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşındaki E.Ö. sabah okula gitmek üzere babaannesi ile yola çıktı. Küçük çocuk babaanesine köpekler yok eve gidebilirsin deyip eve geri dönmesini söyledi. Babaannesi eve geri dönen çocuğun çok geçmeden çığlık sesleri yayıldı. Başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı. Sesleri duyan babaanne ve çevredekiler yardıma koştu. Küçük çocuğu köpeklerden kurtarılarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük çocuk burada yapılan ilk tedavisinin ardından ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan çocuğun vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldı.

Hala şoku atlatamayan Ö.E.'nin acılı annesi Fatma Elikesik, ''Geçtiğimiz cuma günü sabah sularında çocuğum okula giderken 8 tane başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Çocuğuma saldırıyorlar, kollarını, bacaklarını ısırıyorlar. Kollarıyla yüzünü kapatarak koruyabilmiş. Bacaklarında çok derin yaralar var. Kafasında pençe izleri var. Doktorumuz 30'dan fazla ısırık olduğunu söyledi. Hemen orada müdahale ediliyor, komşular ayırmaya çalışıyor ama köpeklerin elinden alamıyorlar. Oradan tesadüfen motosikletiyle geçen bir kişi köpeklerin arasına dalarak çocuğumu kurtarıyor. 10 saniye gecikse çok kötü şeyler ile sonuçlanabilirdi. Çocuğum son ana kadar bilincini kaybetmiyor. İlk müdahalesi Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapıldı ardından Plastik Cerrahi olan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorumuza da teşekkür ediyorum, ben o derin yaraları görünce çok kötü oldum" dedi.

Fatma Elikesik şöyle devam etti: "Hem cilt altında hem de cilt üstünde yaklaşık 80 dikişle operasyonu tamamlandı. Görünürde damarlarında, sinirlerinde, atar damarlarında bir sıkıntı yok. Gündoğdu Mahallesi'nde 10 yıldır oturuyorum. Köpek olmayan tek bir gününü bile görmedim. 10 yaşındaki bir çocuğu okula bebek gibi annesi, babası veya babaannesiyle birlikte götürüyoruz. Ben çocuğumu gözümden sakınarak büyüttüm. 3-5 tane sokak köpeğinin benim çocuğumu parçalamasına tahammül edemiyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım'' dedi.