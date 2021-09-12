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  3. Akıl almaz ölüm! Çuvalındaki av tüfeği ölümüne neden oldu

Akıl almaz ölüm! Çuvalındaki av tüfeği ölümüne neden oldu

İzmir Bornova’da Hüseyin Elmuhammed (55) isimli Suriye uyruklu kişi ormanda ölü bulundu. Elmuhammed'in çuvalında yer alan av tüfeğinin, çuval sırtındayken ölümüne sebep olduğu düşünülüyor.

Akıl almaz ölüm! Çuvalındaki av tüfeği ölümüne neden oldu

Saat 18.30 civarında Naldöken Mahallesi ormanlık alanında gerçekleşen olayda, bir erkeğin hareketsiz bir biçimde yerde yattığını görenler durumu ihbarda sağlık ve jandarma ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Suriye uyruklu Hüseyin Elmuhammed’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada, olay yerine yakın bölgede bir çuval içerisinde motorlu testere ve av tüfeği bulundu. Savcının yaptığı incelemenin ardından Elmuhammed'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

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Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olaydan sonra geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk tespitlere göre Hüseyin Elmuhammed'in çuvalındaki av tüfeği, şahsın sırtındayken ateş aldı ve bundan ötürü hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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