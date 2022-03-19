Akıl ne demek, TDK'ya göre Akıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akıl ne demek? Akıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akıl kelimesi. Peki akıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akıl nedir, akıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akıl kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre akıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us

- Öğüt, salık verilen yol

- Düşünce, kanı

- Bellek



AKIL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu aklı size kim verdi.

- Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve!

- Hâlâ aklımda o tufan yağmuru.



AKIL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- akıl akıldan üstündür

- akıl akıl, gel çengele takıl

- akıl alır gibi değil

- akıl almak

- akıl almamak

- akıl bırakmamak

- akılda kalmak

- akıldan çıkarmak

- akıldan çıkmak

- akıl danışmak

- akılda tutmak

- akıl durdurmak

- akıl erdirememek (veya ermemek)

- akıl erdirmek

- akıl ermek

- akıl etmek

- akıl havsala almamak

- akıl için yol (veya tarik) birdir

- akıl işi değil

- akıl kişiye sermayedir

- akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi akılını almış (veya akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş)

- akıl öğretmek

- akıl para ile satılmaz

- akıl sır ermemek

- akıl terelelli (olmak)

- akıl var, izan (veya mantık veya yakın) var

- akıl vermek

- akıl yaşta değil baştadır

- akıl yürütmek

- akla (veya akıllara) durgunluk (veya şaşkınlık) vermek

- akla fenalık vermek

- akla gelmek

- akla gelmemek

- akla gelmeyen başa gelir

- akla hayale gelmemek

- akla sığar gibi

- akla sığmamak

- aklı almamak

- aklı başa yaş getirir

- aklı başına gelmek

- aklı başından gitmek

- aklı başka yerde olmak

- aklı bir (veya beş) karış yukarıda (veya havada) olmak

- aklı bir yerde olmak

- aklı bokuna karışmak

- aklı çıkmak

- aklı dağılmak

- aklı durmak

- aklı ermek

- aklı fikri bir şeyde olmak

- aklı gitmek

- aklı kalmak

- aklı karışmak

- aklı kesmek

- aklı kesmemek

- aklıma gelen başıma geldi

- aklına bir şey gelmek

- aklına bir şey gelmesin

- aklına düşmek

- aklına esmek

- aklına geleni işleme, her ağacı taşlama

- aklına geleni söylemek

- aklına geleni yapmak

- aklına gelmek

- aklına getirmek

- aklına getirmek

- aklına koymak

- aklına koymak

- aklına mukayyet olmak

- aklına sığdırmak

- aklına sığmamak

- aklına şaşayım (veya şaşarım)

- aklına takmak

- aklına turp sıkayım

- aklına tüküreyim

- aklına uymak

- aklına yatmak

- aklına yelken etmek

- aklında kalmak

- aklından çıkarmamak

- aklından çıkmak

- aklından geçirmek

- aklından geçmek

- aklından zoru olmak

- aklında olsun (veya kalsın!)

- aklında tutmak

- aklını (bir şeyle) bozmak

- aklını başına almak (veya toplamak veya devşirmek)

- aklını başından almak

- aklını başka yere vermek

- aklını çalmak

- aklını çelmek

- aklını devşirmek

- aklını kaçırmak

- aklını karıştırmak

- aklını kullanmak

- aklının ayarını bozmak

- aklının bir köşesine yazmak

- aklının köşesinden geçmemek

- aklının terazisi bozulmak

- aklının ucundan bile geçirmemek

- aklını oynatmak

- aklını peynir ekmekle yemek

- aklını şaşırmak

- aklını takmak

- aklını yormak

- aklınla bin yaşa

- aklın süzgecinden geçirmek

- aklın yolu birdir

- aklı sonradan gelmek

- aklı takılmak

- aklı yatmak

- aklı zıvanadan çıkmak



AKIL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- akılalmaz, akıl defteri, akıl dışı, akıl dişi, akıl doktoru, akıl hastanesi, akıl hastası, akıl hocası, akıl kârı, akıl kethüdası, akıl kumkuması, akıl kutusu, akıl küpü, akıl zayıflığı, akıldan yoksun, akıllara seza, akıllara şifa, akıllara zarar, akıllara ziyan, koyma akıl, oyma akıl, akla yakın, akla yatkın, akla zarar, akla ziyan, aklı başında, aklıevvel, aklı kıt, aklıselim, aklı sıra, aklı tam ayar, aklı yetik

