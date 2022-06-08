Akıl sağlığınız için araba kullanmayın! Motorine yeniden zam geldi, litre fiyatı 28 lirayı aştı!

Petrol fiyatlarında tablo, Dolar ve Euro kurundaki canlanmayla birlikte yeniden göz doldurdu. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 95 kuruş zam gelecek. Böylelikle litre fiyatı İstanbul'da 28 liraya dayanacak, Ankara'da ise 28 lirayı aşmış olacak. Benzinde ise bugün fiyat değişimi beklenmiyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,12 dolardan işlem görüyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL'ye yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.