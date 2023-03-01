Akil Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akil Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akil Wright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Akil Wright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Akil Wright 13 Mayıs 1996 tarihinde Derby şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Akil Valentine Wright şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Akil Wright Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Contact yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Akil Wright'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Akil Wright Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Akil Wright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Mart 2015 yılında Fleetwood
3 Ekim 2016 yılında Barrow
31 Mayıs 2017 yılında Fleetwood
17 Temmuz 2017 yılında Wrexham
2 Ocak 2018 yılında Fleetwood
3 Ocak 2018 yılında Wrexham
17 Eylül 2020 yılında York City
1 Temmuz 2022 yılında Stockport
Akil Wright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Akil Wright şuan Stockport County takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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